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Недвижимость и ЖКХ

В Юхновском округе строят новую газовую котельную

Дмитрий Ивьев
02.11, 12:52
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В селе Климов Завод продолжается возведение блочно-модульной котельной на газовом топливе, рассказал 2 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Котельная мощностью 0,3 МВт придёт на смену старой системе отопления, которая работала на твёрдом топливе. Она обеспечит школу более надёжным и эффективным теплоснабжением.

Сейчас уже смонтированы фундаменты под здание котельной и дымовую трубу. Специалисты готовятся к установке сетей водоснабжения и водоотведения.

В школе учатся свыше 40 детей.

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