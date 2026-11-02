В Юхновском округе строят новую газовую котельную

В селе Климов Завод продолжается возведение блочно-модульной котельной на газовом топливе, рассказал 2 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Котельная мощностью 0,3 МВт придёт на смену старой системе отопления, которая работала на твёрдом топливе. Она обеспечит школу более надёжным и эффективным теплоснабжением.

Сейчас уже смонтированы фундаменты под здание котельной и дымовую трубу. Специалисты готовятся к установке сетей водоснабжения и водоотведения.

В школе учатся свыше 40 детей.