Калужанка пыталась спрятать от приставов земельный участок

Жительница Дзержинского округа должна выплатить более 3,9 миллиона рублей — это возмещение материального ущерба по уголовному делу. Судебные приставы уже взыскали с неё около 1,9 миллиона рублей, а ещё начислили исполнительский сбор — больше 270 тысяч рублей.

Когда началось исполнительное производство, женщина поспешила передать дом с земельным участком своему сыну — видимо, хотела уберечь имущество от ареста. Но приставы разглядели эту уловку и обратились в суд, чтобы признать сделку недействительной. Суд согласился: передачу недвижимости признали неправомерной, и дом с участком снова стали собственностью должницы.

Если женщина в ближайшее время не погасит остаток долга, недвижимость продадут, чтобы покрыть задолженность, рассказали в региональном УФССП.