В Малоярославецком районе многодетной семье подключили воду

Вдова погибшего участника специальной военной операции, которая воспитывает пятерых детей, обратилась в прокуратуру.

Женщина рассказала, что в их доме нет централизованного водоснабжения.

После проверки надзорное ведомство добилось, чтобы дом подключили к общей системе водоснабжения бесплатно. Теперь у семьи есть доступ к воде.