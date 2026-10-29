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Недвижимость и ЖКХ

В Малоярославецком районе многодетной семье подключили воду

Дмитрий Ивьев
29.10, 13:24
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Вдова погибшего участника специальной военной операции, которая воспитывает пятерых детей, обратилась в прокуратуру.

Женщина рассказала, что в их доме нет централизованного водоснабжения.

После проверки надзорное ведомство добилось, чтобы дом подключили к общей системе водоснабжения бесплатно. Теперь у семьи есть доступ к воде.

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