В Кондрово запланировали снос домов
Работы ведутся на улице Советской.
В среду, 28 октября, глава округа Егор Вирков сообщил, что под снос пойдет дом №11.
- После завершения работ на улице Советской освободится территория, для которой есть несколько вариантов использования: обустроить место для отдыха, организовать парковку, передать участок школе или рассмотреть другие предложения, - отметил чиновник.
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