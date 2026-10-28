В Кондрово запланировали снос домов

Работы ведутся на улице Советской.

В среду, 28 октября, глава округа Егор Вирков сообщил, что под снос пойдет дом №11.

- После завершения работ на улице Советской освободится территория, для которой есть несколько вариантов использования: обустроить место для отдыха, организовать парковку, передать участок школе или рассмотреть другие предложения, - отметил чиновник.