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Недвижимость и ЖКХ

В Кондрово запланировали снос домов

Дмитрий Ивьев
28.10, 14:00
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Работы ведутся на улице Советской.

В среду, 28 октября, глава округа Егор Вирков сообщил, что под снос пойдет дом №11.

- После завершения работ на улице Советской освободится территория, для которой есть несколько вариантов использования: обустроить место для отдыха, организовать парковку, передать участок школе или рассмотреть другие предложения, - отметил чиновник.

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