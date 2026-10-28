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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге завершилась реставрация дома на Воскресенской

Дмитрий Ивьев
28.10, 10:14
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Проведен ремонт здании Пестриковской богадельни XVIII - XIX веков.

Объект культурного наследия федерального значения находится на Воскресенской, 6.

- Реставрация выполнялась в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, - рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

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