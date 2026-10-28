Как заплатить за работу, а получить визит вежливости

Калужане жалуются на газовиков-обходчиков, которые берут деньги за работу, но отказываются выполнять ее

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«Мы этого не делаем»

В 2023 году калужанин Владимир Антуфьев, как и многие его добросовестные соседи, заключил договор с компанией «Газпром газораспределение Калуга» на обслуживание домашнего газового оборудования.

В квартирах дома 9 по Теренинскому переулку установлены не только кухонные плиты, но и индивидуальные отопительные котлы, предусмотренные проектом. Так что решение было очень ответственным – сложная техника нуждается в квалифицированном уходе, газ не терпит халатности.

Однако жильцы не ожидали, что их сознательность обернется безответственным отношением к их же безопасности.

- Первый звонок из организации поступил спустя год, - вспоминает Владимир Иванович. – Меня уведомили, что в соответствии с договором состоится плановое обслуживание внутриквартирного оборудования, ждите специалиста. Действительно, вскоре пришел специалист и первый вопрос был такой: как платить будешь – наличкой или переводом?

Владимир Иванович был готов на любой вариант оплаты, однако сначала предложил провести предусмотренные договором работы.

- Какие работы? – удивился мастер.

Тут следует пояснить, что к договору прилагается перечень конкретных работ и услуг, в числе которых разборка и смазка кранов, очистка горелок, контроль давления в газопроводе, проверка на утечки и много другого – список на полторы страницы. И Владимир Иванович эту бумагу озадаченному проверяющему тут же продемонстрировал.

- Мы этого не делаем, - заявил представитель компании.

Платить за воздух собственник не захотел, поэтому специалист ушел без денег. Через пару дней снова звонок из компании: вы отказываетесь от обслуживания?

- Нет, я не отказывался, - объяснил калужанин. - Просто ваш товарищ не захотел выполнять договор, заключённый с вами.

- Хорошо, в ближайшее время к вам придет другой человек, - пообещала служба.

История в тот раз закончилась благополучно – следующий специалист почистил горелки, произвел нужные регулировки и получил оговоренную договором сумму – около трех тысяч.

Бездействие и молчание

Через два года история повторилась. В октябре этого года из компании вновь позвонили и предупредили о грядущей проверке.

- Все произошло один в один, - продолжает Владимир Иванович. – Человек отказался работать по договору в полном объёме, ограничился поиском утечек газа с помощью прибора, развернулся и ушел.

Правда предупредил: если у ваших газовых приборов закончился срок эксплуатации, то у фирмы производителя получите справку, что они продлевают срок эксплуатации, иначе разрешения от нас не получите! На моё замечание о том, что обслуживание как раз и выполняется для удостоверения исправности оборудования, лишь пожал плечами.

Я, всё-таки обратился в сервисные организации, представляющие в Калуге фирмы-производители, которые мне пояснили, что до введения санкций у них были такие полномочия, а сейчас они только торгуют запчастями этих фирм и такие справки давать не правомочны. Одновременно выразили недоумение, что Газпром - монополист по обслуживанию внутриквартиного газового оборудования - не в состоянии определить его исправность и пригодность для дальнейшей эксплуатации.

При разговоре всплыла еще одна любопытная подробность.

За обслуживанием он предложил обратиться… на улицу Инженерную, 10, в офис «Газпром газораспределение Калуга», с которым и заключался договор. Какую организацию представляет он сам – толком объяснить так и не смог: «Мы тоже они, но с улицы Суворова».

- У них много аффилированных организаций, сразу не поймешь эту систему, - комментирует этот казус калужанин.

Никакой реакции от газовиков в этот раз не последовало, поэтому Владимир Иванович пошел встречным курсом – направил их руководству жалобу. Ее получение в службе подтвердили.

Факты разгильдяйства газовых проверяющих тем временем подтверждаются. Аналогичным образом они обошлись и с соседкой, Татьяной Павловной. - Два года назад пришли двое, покрутили ручки на плите – за это я заплатила 2 700 рублей, - констатирует женщина. – В этом году – то же самое. Мы платим не за работу, а за визиты.

Владимир Иванович – человек ответственный и умеет постоять за себя, за честность и справедливость. Однако его твердая позиция связана и с определенным риском.

Ведь если на руках нет подписанных документов о состоявшимся обслуживании, газовики запросто могут отключить подачу газа и наложить штраф. Поэтому многие попросту боятся конфликтовать и платят свой трудовой рубль за спасительную бумажку.

Жалоба была принята больше двух недель назад, никакой реакции не последовало – ведомство хранит молчание.

Нет ответа и на официальный запрос, который отправила наша редакция.

Остается только надеяться, что высшее руководство газоснабжающей организации обратит внимание на эту ситуацию и наведет надлежащий порядок. Ну, а мы будем следить за развитием событий.