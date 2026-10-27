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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге планируют отреставрировать старинную усадьбу на улице Воскресенской

Дмитрий Ивьев
27.10, 16:13
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Речь идёт о главном доме (№ 14) и флигеле (№ 16) усадьбы XIX века. Это объект культурного наследия федерального значения. Сейчас специалисты изучают проектную документацию, сообщил 27 октября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

У флигеля интересная история. В начале XX века он стал отдельным владением — тогда к нему пристроили южное крыло с входом со стороны улицы.

В 1918 году здание перешло в муниципальную собственность, а позже в нём разместили квартиры.

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