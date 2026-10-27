В Перемышле на 99% готова напорная бытовая канализация
Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин вместе с главой Перемышльского округа Дмитрием Ивановым проверили, как идут работы в окружном центре.
На объекте уже подготовили основание, установили основные технологические ёмкости и завезли материалы для здания. Сейчас рабочие монтируют каркас и ставят модули. Водопровод и сеть отвода очищенных стоков уже готовы, а напорная бытовая канализация — на 99 %.
После окончания реконструкции комплекс сможет очищать до 600 кубометров сточных вод в сутки.
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