Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново суд лишил мужчину права жить в квартире бывшей жены
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Людиново суд лишил мужчину права жить в квартире бывшей жены

Дмитрий Ивьев
22.10, 13:20
0 477
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Женщина обратилась в суд, чтобы признать бывшего супруга утратившим право пользоваться её квартирой, рассказали в прокуратуре.

Брак расторгли ещё в 2016 году, после этого мужчина выехал из квартиры, забрал все вещи, не платил за коммуналку и никак не участвовал в содержании жилья. Сейчас он живёт в другой стране.

Прокуратура поддержала требования женщины: в ведомстве посчитали, что у мужчины больше нет оснований считаться пользователем этой квартиры. Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск.

Когда решение вступит в силу, хозяйка квартиры сможет распоряжаться недвижимостью без ограничений.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5QQWZhM1pKWThIVFcydkJMZTJjVHc9PSIsInZhbHVlIjoiV2s0ZmZxUUdnbk9TT29Zelg4MEszUkNKMEJxOXh0VUpxWDBCMzJFNzhQYjU5cUFabEk2SmFmb0M3NFJiR0N2UVNVa0RUNmx2a0lubmp2cEQvRWQzRHdlWkllL1h2T3c5eVJHMlpQTEwvdVJwdU44R1kxNW1ldnA4T1p1RTlLMjZKc0RZcHVKWDhmZWpNdjc5OUVkNlpwTVJuMWlYdlJ4a2F5S3ZDMmRWdzR4anE1OENPSjR0SVhWaGFkcjhyZ1MxN0svWEJabzhNamtLVWd0dHBNLzE0U3lMeU44TGd1bGZGbWVmK2svQkJIZVk4VStGWFczRWNmNlZyRnMyUkErR0J4cU13THdKTng4aVRVUHRuKzAyMjZueXlaTVhmRnc5YmZiQlBTeFlnWVg3UUdPMlFHZi9EN1dYODArU0xFZjdWZkUyckxUNkloTmVHV1JGRTk0S3lXUzdrc2JJRmtHMXRBWW0zS3ZYcGZVcEZLdFdCc1BHNStMRWEwN2FQV2RxSk5ZZTB0UUpZVHh1ZnYyR1dmQklNQUE4UStBcW0xMGhBV1BYNGJMMmZmRnBFZzd1b2V3cWs2OVdmb3IyaEprcSIsIm1hYyI6IjRkNmE1NmI4YzM4MWVjMzM3ZWViY2Q4MzdhZWIzMTQxYWRhMzJmY2RjNzgzYjQzOGUwMjFmZjhhMjJjOTdkNzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlEWVJrQUFsbHgvUEY5WWRuV0pGNVE9PSIsInZhbHVlIjoiTUNtOHlzWnFJdkI0cWlmdXdud0tXQktKZHVZMFRaTnFQd0o0WkN5V3k1WHoySVdlMjBtZ3JOaVdlcjBtRHlDWkwzb1U3UDA1aVRBOWtDY2xDNG9haklmREZvU3RSbzFOOVBLdnVwTnhpQXl5Qy96NXZPSHFIMDFZd0VMQkplZWdYaFFiLzFxY0RPTlY4eHVNak5HaEVEUXR3L2krYVB1NnVJTXIrbFJDT2d0TDZuTnpXYlBCMzBvNUZuK3JWMHF4dHRDdzQvd0pNMk16Y0RtRkFNOUJpeDFQeUI4OS8ybHJuam0xWGVSNlA2MjBDUjZNbnRpdDliQ3FScVdPWEUxNGhXTWoxMGY5c3o5Z3M4S3lDdlgxWGY3a0gxd0RKWTN4ekhXYThaWVA5THdwaTE4U0dEeXM2REJBMklnZ3ZlSGpZaXpCVzBlR2w0MThPMzZQa3poaWM2dWlMMzhUbzFwdnJNSHlFRVRYWFVrOElDdEErdzJkWis3ZDVacWRkSFNJVlVjMzJ3V2xpZE9qVGEwbWgvMUlvNlE2N29wdndnc3RPRUVXUUVUMHRpR1Z6T1ZqcHdaSkdtVTh2c3J3STA2TFBuVTVBWlJscEFoZ3U2SU5TeS9zdncycFR4b0Q0U1FmRGtsRC83R3M3aUloTlZUcHV1a3AybWlZODJzb3BHRzBWSEJoUWRESTNyWUJLYkNacmJyaW5uNnBFcGFwWGQvdnpNYkwyRUNGdjJ1VkJuaFIvZHMvS1FKZWlCcFBBd1ZZZ3RxNHk5cTVxSGNUUExWQXUrZXVQZFZ2Z2pJbVIrd2hCSDd6SXNVSWt6VmEyU3BCTCt4Zm1CZ08vNUtZRkIybCIsIm1hYyI6IjA1MGI3MmY4OTdmZDM5NTgwYTE1N2E0OTFjYzY4Njc0YWRkNmI0YzdiYWY5Y2Y2NGIwYzdiNTU3N2M5NTk3MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+