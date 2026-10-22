В Людиново суд лишил мужчину права жить в квартире бывшей жены
Женщина обратилась в суд, чтобы признать бывшего супруга утратившим право пользоваться её квартирой, рассказали в прокуратуре.
Брак расторгли ещё в 2016 году, после этого мужчина выехал из квартиры, забрал все вещи, не платил за коммуналку и никак не участвовал в содержании жилья. Сейчас он живёт в другой стране.
Прокуратура поддержала требования женщины: в ведомстве посчитали, что у мужчины больше нет оснований считаться пользователем этой квартиры. Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск.
Когда решение вступит в силу, хозяйка квартиры сможет распоряжаться недвижимостью без ограничений.
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