В Боровском округе продолжается модернизация систем водоснабжения

Обновление систем водоснабжения и водоотведения продолжают специалисты в Боровском округе, сообщил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

В рамках инвестиционного соглашения на 2026 год в Балабаново запланирована прокладка 1 200 погонных метров центрального водопровода диаметром 160–250 мм, в том числе новой линии от водозабора до котельной микрорайона. Ещё 900 метров сетей проложат для подключения жилых домов. Также предусмотрено обновление системы водоснабжения объектов войсковой части.

На территории водозабора уже подготовили площадку для модульной станции водоочистки, пробурили две новые скважины и капитально отремонтировали три действующие. Сейчас бурят ещё одну. После ремонта здания насосной станции специалисты заменят устаревшее оборудование.

Параллельно модернизируют систему водоотведения: на канализационно-насосных станциях в Кабицыно и Балабаново подготовили фундаменты для установки решёток-уловителей.