В Жиздре строят очистные сооружения
В городе продолжается возведение очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.
Сейчас рабочие занялись прокладкой инженерных сетей.
Для этого используют технологию горизонтально-направленного бурения: она даёт возможность вести работы под землёй без вскрытия грунта - в том числе под дорогами.
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