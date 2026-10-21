Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Жиздре строят очистные сооружения
Недвижимость и ЖКХ

В Жиздре строят очистные сооружения

Дмитрий Ивьев
21.10, 10:03
0 221
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В городе продолжается возведение очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас рабочие занялись прокладкой инженерных сетей.

Для этого используют технологию горизонтально-направленного бурения: она даёт возможность вести работы под землёй без вскрытия грунта - в том числе под дорогами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImR4MytQV3FqWHNtMUs5YzZhYjdLVHc9PSIsInZhbHVlIjoiZjNaK0tWMGxRU0hFbEJocXE4QURBUUprVmJQanhIaEJEM3YxSll5T2JQMWsya2RReHhPRWpzN1A5K1JscXUyUThteHZIVlVPNysrczVaL3pMY1J6YVMzMEtDbzk2di9ZZHlOMHE4TXBKcWZuVVRSRHp2SjlFb1dMbHlFZEVRdGtHa01TOTlaT0lwRnI0Q3psZ0dBUUZzbU9hRk1ac0RPSUJnOVFEVjJJMndzdjAvT3Y1V1ptNGpXNit2V2dpZzB4bGUycFhXSGNNZVJrcUVlYmJsTUZnSm5rak4xazIrSVBtRFJxaC9lZkF1ZGh3a3p2ZnpBUW9ST0s0WjF2bmJnT2hnU0JBeERCR0N5cEJIenJCV1RKZ3Vwek5ablFiM0lVM1ltWlZMeGRQaHZkYjl5OFpaK04vRlJyREZGYzZzSzNZRWc5MTB3Q3ZPeXUrWEZ3c3ZiMk9Dc3pwc2hjZWZpQklRU29VaGtBRHpIdHN2bXI1dVhnU0dBZTlUL095VUxjKzJCZHRSZXNLZnV5dkcrb3F5RExMNERaTlNrbGpTWDlLQTdQQzlkZVE4a09aYzRCZ2NBRlBBdlhDZktsYzI2OCIsIm1hYyI6IjM0YWE5YzcxZWU1Zjk5MzNkZTc5YWFkNmE2YTA2NDAwODQzNDlkYzQxMjllZWMwYjczMzRjYWIzMzBjMTg3MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJ6ZzhXR09LeDQ4MzNWb2o4Vm1ESEE9PSIsInZhbHVlIjoiTFR5L0x6T1Y1UkFLdGN6Tk51MWRVWUIwT3MvOXVRQkpKTWZmTkJzcUo3eUF0MDBiL2hDclpaWWtvUithY0srREZTUUZXYnFsVlhWNUdVWkpxZVFXeG9kL1YzalozaG9wa3g1dmlQNnhSRFVBQ1BDaTdGanV2YWhrVzNRUGpHUTgzUGdXZVd6Y2dQcE93MUJUWSt2eUdBd2VwYTlwWnNZSDlJWW1QaEt2eTJNU1g3QVFlT3hBZFFpNmVjU0QyeE5ZejNlaStpeW9GUGNjOUFmRzFYajZIb2pEVmt4Ty82R3R0SkJ0dk5ZME92REtMSldIWisvMGU0RzUxV0VvQklkelFvL01wVnlkd2J3Skp4VVdHV0dEcENLYnBHSjJNdjNUc0RaUFRGTjdnUTQ4aVlyRzgrWm5lWFRvNU02Zmw3ZTh5NVN0NTR6bVJadVB4T0l5UnFFYjNiNjAvbG5WQnAwckl2UWRteEtsM2ZPeUFoVG5qNEFrbFRSSC80VnBNQ2RRWDRoQVk5RlBnRkFsTGJJV3dNOFI1OE0rVExXdk1aYXhIMEo2S25OWWRlQVRsdUZveXhrWmtaSXFpMEFjYjBEMEZUYXEyVXg1ZTAyM29mS1BLaFRPa3lFR0tTQlVRSEJpOXR5Q1NTZUc5VGpwWDF6aEI2M29QVU1DRzgxalh3aktZczJIS3h2S1BUVzVJWURXcWwvSHNpNEx4SnQzMzh5aHFCd1hWRDVkZDFCWEJGekZ0b0xZYlhYNmVaYk50a0EvenpjT2ZPUlhyc05EUUVMd3E1ZDJkR05VNXUwMGFSamMxSDlmSlEwU1Fna29LS2dXaGFzaXZGcm1OOW81Y3BTNSIsIm1hYyI6ImQxNzNkZGVhZGVmYjU0MzQ0MzU3YmM1NjgxYmQ4OWMzNGVkMTA1OThmYTQ5OWY4MGI4MzgyMjllMDEwNTM4M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+