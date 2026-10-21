В Жиздре строят очистные сооружения

В городе продолжается возведение очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас рабочие занялись прокладкой инженерных сетей.

Для этого используют технологию горизонтально-направленного бурения: она даёт возможность вести работы под землёй без вскрытия грунта - в том числе под дорогами.