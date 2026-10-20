В Калуге рассказали о строительстве футбольного манежа

Очередное совещание на объекте на тренировочной площадке «Спутник» провел министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас строители монтируют сэндвич-панели на здании манежа, утепляют подпорную стену, устанавливают остекление лестничных клеток и входных групп, а также собирают металлические конструкции входов.

- На прилегающей территории высаживают деревья и кустарники. Благоустройство практически завершено, - пояснил министр.