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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге рассказали о строительстве футбольного манежа

Дмитрий Ивьев
20.10, 16:12
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Очередное совещание на объекте на тренировочной площадке «Спутник» провел министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас строители монтируют сэндвич-панели на здании манежа, утепляют подпорную стену, устанавливают остекление лестничных клеток и входных групп, а также собирают металлические конструкции входов.

- На прилегающей территории высаживают деревья и кустарники. Благоустройство практически завершено, - пояснил министр.

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