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Недвижимость и ЖКХ

В Колосово установили новую станцию водоочистки

Дмитрий Ивьев
20.10, 14:08
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В Калужской области продолжается работа по улучшению качества питьевой воды.

На прошлой неделе специалисты водоканала завершили монтаж блочно-модульной станции водоочистки в деревне Колосово Ульяновского округа.

- Работы проведены за счет средств, высвобождаюшихся от списания 2/3 бюджетных кредитов, - рассказал 20 октября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Оборудование доставили на место и установили на заранее подготовленный фундамент.

Новая станция предназначена для обезжелезивания воды и оснащена системой обратного осмоса. Её производительность составляет 10 кубометров в час.

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