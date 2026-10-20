В Колосово установили новую станцию водоочистки

В Калужской области продолжается работа по улучшению качества питьевой воды.

На прошлой неделе специалисты водоканала завершили монтаж блочно-модульной станции водоочистки в деревне Колосово Ульяновского округа.

- Работы проведены за счет средств, высвобождаюшихся от списания 2/3 бюджетных кредитов, - рассказал 20 октября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - Оборудование доставили на место и установили на заранее подготовленный фундамент.

Новая станция предназначена для обезжелезивания воды и оснащена системой обратного осмоса. Её производительность составляет 10 кубометров в час.