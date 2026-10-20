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Недвижимость и ЖКХ

Жительница Людиново погасила долг за коммуналку, чтобы продать квартиру

Дмитрий Ивьев
20.10, 15:56
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Женщина несколько лет не платила за коммунальные услуги и накопила долг в 175 тысяч рублей, рассказали 20 октября в УФССП.

Судебные приставы завели на неё семь исполнительных производств. Сначала должница не торопилась расплачиваться, и приставы ограничили ей выезд из страны, арестовали банковские счета и начислили исполнительский сбор в 25 тысяч рублей.

Но решающим фактором стал запрет на любые сделки с её квартирой. Оказалось, женщина как раз хотела её продать. Чтобы сделка не сорвалась, она полностью погасила все долги - в общей сложности 200 тысяч рублей. После этого запрет сняли, а дела закрыли.

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