Жительница Людиново погасила долг за коммуналку, чтобы продать квартиру

Женщина несколько лет не платила за коммунальные услуги и накопила долг в 175 тысяч рублей, рассказали 20 октября в УФССП.

Судебные приставы завели на неё семь исполнительных производств. Сначала должница не торопилась расплачиваться, и приставы ограничили ей выезд из страны, арестовали банковские счета и начислили исполнительский сбор в 25 тысяч рублей.

Но решающим фактором стал запрет на любые сделки с её квартирой. Оказалось, женщина как раз хотела её продать. Чтобы сделка не сорвалась, она полностью погасила все долги - в общей сложности 200 тысяч рублей. После этого запрет сняли, а дела закрыли.