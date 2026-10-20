В Калуге продолжается реконструкция канализационного коллектора
Работы ведутся на участке от улицы Московской до микрорайона Кубяка — это часть федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Всего планируют проложить 1400 метров коллектора.
По словам министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина, уже уложено 850 метров трубопровода. Строительная готовность объекта достигла 70%.
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