В Калуге продолжается реконструкция канализационного коллектора

Работы ведутся на участке от улицы Московской до микрорайона Кубяка — это часть федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Всего планируют проложить 1400 метров коллектора.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина, уже уложено 850 метров трубопровода. Строительная готовность объекта достигла 70%.