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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге продолжается реконструкция канализационного коллектора

Дмитрий Ивьев
20.10, 08:45
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Работы ведутся на участке от улицы Московской до микрорайона Кубяка — это часть федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Всего планируют проложить 1400 метров коллектора.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина, уже уложено 850 метров трубопровода. Строительная готовность объекта достигла 70%.

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