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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге восстановят шестиконечную звезду на фасаде дома на улице Королева

Дмитрий Ивьев
20.10, 09:49
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Подробности во вторник, 20 октября, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Реставрация Дома Сорокиных на Королёва, 43 скоро завершится.

- Многие заметили, что после начала реставрации исчез декоративный элемент над дверью - и мы понимаем, почему это волнует: такие детали и делают облик старинного дома особенным, - прокомментировали в Управлении. - На самом деле, филёнка не потерялась - она на реставрации! Из‑за сильного износа элемент пришлось снять, но специалисты всё держат под контролем: сделаны подробные замеры и шаблоны, проведена полная фотофиксация, сейчас идёт отливка - филёнку бережно восстанавливают по историческим образцам.

Ещё одну филёнку над окнами второго этажа тоже вернут на место.

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