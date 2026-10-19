Жителя Ульяново заставили снести сарай и гараж
Конфликт возник между двумя семьями. Сарай мешал соседям поставить забор, а гараж частично стоял на их земле.
Соседи пошли в суд - и тот обязал владельцев снести оба деревянных строения, рассказали 19 октября судебные приставы.
Но семья не торопилась выполнять решение. Сначала хозяева построек говорили, что земля их, потом - что мешают ветки соседских деревьев. Соседи в итоге согласились спилить эти ветки.
Когда судебные приставы ещё раз предупредили о возможных штрафах и других последствиях, владельцы всё-таки разобрали сарай и гараж.
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