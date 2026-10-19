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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области снизилось количество жалоб на проблемы с отоплением

Дмитрий Ивьев
19.10, 10:29
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За прошедшую неделю калужане стали реже жаловаться на проблемы с отоплением. Об этом на заседании областного правительства, которое провел 19 октября заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, сообщил Центр управления регионом.

 В ЦУР поступило 262 обращения, что на 434 меньше, чем за предыдущий период. Чаще всего жаловались жители Калуги, Людиновского, Дзержинского, Жуковского и Козельского округов.  Основная масса обращений касалась недостаточной температуры в отдельных многоквартирных домах и несвоевременной реакции управляющих компаний на жалобы по подаче тепла.

Все сообщения оперативно направляются в муниципалитеты и ГЖИ Калужской области для принятия мер.

В свою очередь Горобцов подчеркнул необходимость ускорить подачу тепла, чтобы полностью исключить жалобы граждан на отопление и горячее водоснабжение.

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