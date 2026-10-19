В Калужской области снизилось количество жалоб на проблемы с отоплением

За прошедшую неделю калужане стали реже жаловаться на проблемы с отоплением. Об этом на заседании областного правительства, которое провел 19 октября заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, сообщил Центр управления регионом.

В ЦУР поступило 262 обращения, что на 434 меньше, чем за предыдущий период. Чаще всего жаловались жители Калуги, Людиновского, Дзержинского, Жуковского и Козельского округов. Основная масса обращений касалась недостаточной температуры в отдельных многоквартирных домах и несвоевременной реакции управляющих компаний на жалобы по подаче тепла.

Все сообщения оперативно направляются в муниципалитеты и ГЖИ Калужской области для принятия мер.

В свою очередь Горобцов подчеркнул необходимость ускорить подачу тепла, чтобы полностью исключить жалобы граждан на отопление и горячее водоснабжение.