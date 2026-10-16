В деревне Михали построили уличный газопровод

В Износковском округе, в деревне Михали, закончили строить уличный газопровод. Это часть программы газификации Калужской области, рассказал глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

Протяжённость газопровода - больше 4,1 км. Теперь к газу смогут подключиться жители 69 домов, в которых живёт 143 человека.

Объект проверили и приняли. В комиссии участвовал в том числе представитель Ростехнадзора.