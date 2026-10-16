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Недвижимость и ЖКХ

В деревне Михали построили уличный газопровод

Дмитрий Ивьев
16.10, 17:42
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В Износковском округе, в деревне Михали, закончили строить уличный газопровод. Это часть программы газификации Калужской области, рассказал глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

Протяжённость газопровода - больше 4,1 км. Теперь к газу смогут подключиться жители 69 домов, в которых живёт 143 человека.

Объект проверили и приняли. В комиссии участвовал в том числе представитель Ростехнадзора.

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