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Недвижимость и ЖКХ

В деревне Никольское начали работу новые очистные сооружения

Дмитрий Ивьев
16.10, 14:06
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О запуске объекта сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. Очистные построили на месте старых колхозных сооружений. Строительство длилось восемь месяцев.

Сейчас объект работает в режиме пуско-наладки. Стоки будут очищать в несколько этапов: сначала — химическим и биологическим способом, затем — обеззараживать.

Современное оборудование позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

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