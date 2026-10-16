В деревне Никольское начали работу новые очистные сооружения

О запуске объекта сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. Очистные построили на месте старых колхозных сооружений. Строительство длилось восемь месяцев.

Сейчас объект работает в режиме пуско-наладки. Стоки будут очищать в несколько этапов: сначала — химическим и биологическим способом, затем — обеззараживать.

Современное оборудование позволит снизить нагрузку на окружающую среду.