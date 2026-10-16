В Козельском округе обновили оборудование котельной

В котельной Козельск-5 провели модернизацию, сообщил 16 октября глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты установили энергоэффективные насосы. Это поможет сократить расходы на эксплуатацию, а также сделать работу котельной эффективнее и улучшить качество теплоснабжения.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области». Финансирование шло из областного и местного бюджетов.

От работы котельной зависит теплоснабжение 67 многоквартирных домов, трёх детских садов и госпиталя. В общей сложности стабильное тепло получат более шести тысяч человек.