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Недвижимость и ЖКХ

В Козельском округе обновили оборудование котельной

Дмитрий Ивьев
16.10, 12:30
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В котельной Козельск-5 провели модернизацию, сообщил 16 октября глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты установили энергоэффективные насосы. Это поможет сократить расходы на эксплуатацию, а также сделать работу котельной эффективнее и улучшить качество теплоснабжения.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области». Финансирование шло из областного и местного бюджетов.

От работы котельной зависит теплоснабжение 67 многоквартирных домов, трёх детских садов и госпиталя. В общей сложности стабильное тепло получат более шести тысяч человек.

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