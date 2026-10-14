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Недвижимость и ЖКХ

Реконструкция канализационного коллектора на улице Степана Разина стартовала в Калуге

Дмитрий Ивьев
14.10, 09:31
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В областном центре началась реконструкция канализационного коллектора на улице Степана Разина, сообщает глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты в ходе работ обновят участок самотечной канализационной сети диаметром 300 мм и протяжённостью 300 метров. Работы проводятся в рамках инвестиционной программы.

На время ремонта, до 26 октября, движение транспорта ограничено по нечётной стороне улицы Степана Разина — от 1-го Больничного переулка до улицы Никитина.

Завершить этот этап программы планируется до конца 2026 года.

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