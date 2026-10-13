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Недвижимость и ЖКХ

В Бабынино продолжается реконструкция очистных сооружений

Дмитрий Ивьев
13.10, 16:30
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Специалисты продолжают работать над реконструкцией очистных сооружений канализации производительностью 555,7 кубометра в сутки, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

На объекте ведутся сезонные работы по благоустройству: уложен асфальт, устанавливается ограждение, завершаются планировочные работы.

В административно бытовом корпусе ведутся отделочные работы.

В ближайшее время ожидается поставка технологического оборудования для цеха механической очистки. Также продолжается устройство биореактора.

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