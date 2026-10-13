В Бабынино продолжается реконструкция очистных сооружений
Специалисты продолжают работать над реконструкцией очистных сооружений канализации производительностью 555,7 кубометра в сутки, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.
На объекте ведутся сезонные работы по благоустройству: уложен асфальт, устанавливается ограждение, завершаются планировочные работы.
В административно бытовом корпусе ведутся отделочные работы.
В ближайшее время ожидается поставка технологического оборудования для цеха механической очистки. Также продолжается устройство биореактора.
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