В Калужской области сократилось количество жалоб на проблемы с отоплением

По словам губернатора Владислава Шапши, в этом году жалоб от жителей на неполадки с отоплением в начале сезона стало в пять раз меньше по сравнению с прошлым годом.

Чаще обращения поступают из Калуги и Обнинска: люди сообщают, что система не заполнена и в квартирах нет тепла. В связи с этим глава региона запросил отчёт у профильных ведомств.

Сейчас тепло подано в 4 831 доме из 4 875 по области. В Калуге отопление есть в 2 236 из 2 270 домов — это 98,5 %. В Обнинске ситуация лучше: все 612 многоквартирных домов уже подключены, ведутся донастройки в отдельных квартирах.

В Калуге продолжаются аварийные работы: они связаны с порывами, возникшими при запуске систем. При этом в регионе активно обновляют теплосети. Так, «Калугатеплосеть» к началу сезона заменила свыше 21 км труб, а в общей сложности — почти 102 км, что составляет четверть всех сетей.

Губернатор подчеркнул, что снижать темпы работ нельзя, но и жители не должны ждать полной замены сетей: муниципалитеты, УК и ресурсоснабжающие организации обязаны оперативно обеспечить подачу тепла по каждому адресу, включая отдельные квартиры. Глава региона отметил важность персональной ответственности и поручил Госжилинспекции держать на контроле каждую жалобу и каждый проблемный дом.