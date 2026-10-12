Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Людиново готовят площадку для нового корпуса больницы
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново готовят площадку для нового корпуса больницы

Дмитрий Ивьев
12.10, 13:11
0 392
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаются работы по подготовке к строительству нового корпуса больницы.

Об этом сообщил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Старое здание на участке уже снесли, сейчас подрядчик вывозит оставшиеся строительные отходы.

Следующий этап — разработка котлована: рабочие начнут выемку грунта, чтобы подготовить место для фундамента будущего здания.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ing2QXd5UEF0V2sySHZPQjBUNkRHeHc9PSIsInZhbHVlIjoia05OMWRFRDl1RVM5cWUrMmVWUU5tSlM1b0RMY2k5T1RONTE1ZGlPRXZQZjROVXpYK21VQmNoOHBCMmxvOFRvNjlINWRxV2xVYnUyZGlVYVBZTTMxWkdNVnl5UnY1N2ZacjRaL0VpanEzK2xzY0p6cmhIMWNONTVNRStGQ2RuY3dMbC9Md3JsTWwyV2xzNEluOWpKTFRHdmdkdGUxZWkzb2MyaUhHSkkybVhKSUkweVNNekoydE84N1JHS3ZUUHdzOWQzcUIyWXhMQSs1eTRHdGxpZXVQZTl6RmZYaHB5RGEvWmtPZ0E3VS8xUmZ0QlUrNTZMK3h5N3dWbGZ4QzFrdUpMaGgxWlQwemROcE0zQXFIV2F3RGoyZTd5aDlMaGZaSlBNT08wb1FNVkVGaG04MUdkRCt0SkltaSs4ZVZQWkFnWDZMZlVOcFEzRmcwNXBITDZZMU5RWEhwOWJXMkdsejFIVXJqNTNFaVRra2VRRElqZ1lRU1pDRVBUVnArNjYza2d6VjJOQTBLd2VUWFNPV2N1eFNSSDd5ekRnRGVXd1RNNXdRTmFXZC9iWUhyWDdzSnJzQUhkODY1eSt4WlYrNCIsIm1hYyI6Ijg5OTQwMjZlZjlhNjdkOTNmMjVlZDVkZDI5MTBiMjRjZWIyZjM1OGQyMjg4Y2VmZmZiNmE3NzU4YmY3ZDYyODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkttRWNxb1Q3NDJMRHBwZjF0bHkwRVE9PSIsInZhbHVlIjoiMWdmSVdBOTBuczhKSy81UGliZ0JaY1IyMUhMNkpjM1NCQy80SHViQzl6WDJzYzBGSmd1UlU0T0E0ZlNKNitEaWxDWFdSYWRmSFpzcGF1QjJOVUtVRUM0YnJYcU9tYTR0WE5uNHhxQlBTbEJ2QVplUjJxVlBoVWJ0L2MrbXVCenV5aFBYUXljUUZwazF5S2p4dXRadUlYMCtvMUpUQTl4SVVEZWR6MlJ3Tk1VV0NGVXpvaEFpZlBWbVhCcmZ3dy9Ud2pIdWFNSHJ0aXUwZWk3TTZGalBIblNkZWMxM0xSNkVRWjFvbjF5ZVBEOCtDUXJHR24zNFQwN1ZzUzBZVXhDU2c4QVQvNWJrL21qdnI5VXV5Z2F0QkwrdFVkSFdtU2ozQVN1ZlBKT2REcG1RSjNkZ1pKTWh3TXZncEQ4TjY3WTZqcllldkhQQ1pXU2VjVDMzdDJ1bHROMkV1dE9QS3hSckJ6QXdRMkMxTE5PWEViSVdaTWxTbDJDQVBYV0p4d0Vua3hwaDNPSFc4ZE5aaXNMQWJ0QkI5VHdiNE9RYXlrSGhQVXRqcmljTlNJalNSeVBPaE4xTlYwOSt0U2NkZzV3b2ZlV1JmMHN5dWd4NXhJdWZ0Zy8zb2hYbWJ3VVlKN01zWG9BamlYdm9ReU45bUcxckNYQmcyelNTWUdIbE9oSE5xS1lycXhRS0lpVEdMb1pSeUJvWFA3aVFOTXA4V0V0SW9VKzdXSWlVeC9KWlBiaXBoa1pRMlN6UVJjTFdwWjFpOHd1M2RMdWlObHF1cUc5TjlqelF5Q2hGVVJ6NWpFVFUxN084WXMzR2hQb01PaGVvNW5ML0dPemdzU1MzZzBBMCIsIm1hYyI6ImNjYTgzODMzMzQwMTgzMTA4ODk4MjRmNTEzMzJiODE5YmYwZWUyNDYyYWYzOThkNzJkYjJlOTRlYjNmNzkyZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+