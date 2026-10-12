В Людиново готовят площадку для нового корпуса больницы
Продолжаются работы по подготовке к строительству нового корпуса больницы.
Об этом сообщил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.
Старое здание на участке уже снесли, сейчас подрядчик вывозит оставшиеся строительные отходы.
Следующий этап — разработка котлована: рабочие начнут выемку грунта, чтобы подготовить место для фундамента будущего здания.
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