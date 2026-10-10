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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге завершается капитальный ремонт здания Пестряковской богадельни

Дмитрий Ивьев
10.10, 09:23
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Фонд капитального ремонта выходит на финишный этап работ на объекте культурного наследия федерального значения XVIII–XIX веков, расположенном на улице Воскресенской, 6, рассказал 10 октября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Кровля здания уже отремонтирована, стропильная система частично заменена и усилена. Завершено устройство отмостки, а также работы по системам холодного водоснабжения и канализации, - пояснил он.

Сейчас специалисты сосредоточены на восстановлении фасада и утраченных элементов его архитектурного оформления. Готовность составляет 98%.

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