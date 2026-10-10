В Калуге завершается капитальный ремонт здания Пестряковской богадельни

Фонд капитального ремонта выходит на финишный этап работ на объекте культурного наследия федерального значения XVIII–XIX веков, расположенном на улице Воскресенской, 6, рассказал 10 октября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

- Кровля здания уже отремонтирована, стропильная система частично заменена и усилена. Завершено устройство отмостки, а также работы по системам холодного водоснабжения и канализации, - пояснил он.

Сейчас специалисты сосредоточены на восстановлении фасада и утраченных элементов его архитектурного оформления. Готовность составляет 98%.