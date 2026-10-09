В Жиздре строят очистные сооружения

Там продолжается возведение очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации, сообщил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас на площадке завершают монтаж несущих конструкций, обустраивают иловые площадки и дренажные лотки. Одновременно ведутся работы по прокладке инженерных сетей внутри территории, а также строительству наружных сетей канализации и сбросного коллектора.

После завершения проекта город получит современную систему очистки сточных вод — это повысит качество очистки и сделает коммунальную инфраструктуру Жиздры более надёжной.