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Недвижимость и ЖКХ

В Жиздре строят очистные сооружения

Дмитрий Ивьев
09.10, 11:39
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Там продолжается возведение очистных сооружений для хозяйственно-бытовой канализации, сообщил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

Сейчас на площадке завершают монтаж несущих конструкций, обустраивают иловые площадки и дренажные лотки. Одновременно ведутся работы по прокладке инженерных сетей внутри территории, а также строительству наружных сетей канализации и сбросного коллектора.

После завершения проекта город получит современную систему очистки сточных вод — это повысит качество очистки и сделает коммунальную инфраструктуру Жиздры более надёжной.

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