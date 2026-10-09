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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге реализуется 21 проект комплексного развития территорий

Дмитрий Ивьев
09.10, 12:30
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Фото: администрация Калуги.
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Совокупный градостроительный потенциал реализуемых проектов — свыше 2 миллионов квадратных метров. Шесть инициатив нацелены на обновление уже застроенных участков, где находятся аварийные дома, рассказали 9 октября в правительстве.

Так, в квартале на стыке улиц Воронина, Огарёва и Московской возведут 70 тысяч квадратных метров жилья — для этого расселят и снесут три аварийных здания. В районе улицы Телевизионной построят порядка 86 тысяч квадратных метров, демонтировав 11 аварийных домов. На улицах Моторной и Платова в течение пяти лет появится более 10 тысяч квадратных метров нового жилья, ещё 15 тысяч — в районе улиц Никитина и Фридриха Энгельса.

Сейчас идёт подготовка дополнительных проектов комплексного развития. С застройщиками обсуждают площадки в районах улиц Беляева, Знаменской, Московской, Линейной, а также Линейного и Строительного переулков.

Параллельно осваивают новые территории. В районе улиц Тепличной, Дорожной и Новой строится жилой комплекс на 16 тысяч жителей. На улице Осенней возводят ЖК, который вместит ещё 3 тысячи человек.

По словам заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, комплексное развитие территорий — основа для повышения качества жизни. Гендиректор ФРТ Василий Купызин акцентирует внимание на важности чёткой координации и соблюдения сроков реализации проектов.

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