В селе Дабужа Сухиничского округа построили новую котельную

Об этом сообщил 9 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Подрядчики не только возвели тепловой узел, но и привели в порядок территорию: заасфальтировали её, благоустроили и установили ограждение. Сейчас на объекте готовятся к пусконаладочным работам.

Мощность котельной — 200 кВт. Строительство финансировалось из областного бюджета.