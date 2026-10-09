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Недвижимость и ЖКХ

В селе Дабужа Сухиничского округа построили новую котельную

Дмитрий Ивьев
09.10, 10:05
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Об этом сообщил 9 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Подрядчики не только возвели тепловой узел, но и привели в порядок территорию: заасфальтировали её, благоустроили и установили ограждение. Сейчас на объекте готовятся к пусконаладочным работам.

Мощность котельной — 200 кВт. Строительство финансировалось из областного бюджета.

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