В селе Дабужа Сухиничского округа построили новую котельную
Об этом сообщил 9 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Подрядчики не только возвели тепловой узел, но и привели в порядок территорию: заасфальтировали её, благоустроили и установили ограждение. Сейчас на объекте готовятся к пусконаладочным работам.
Мощность котельной — 200 кВт. Строительство финансировалось из областного бюджета.
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