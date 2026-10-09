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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге завершилась реставрация дома на улице Чебышева

Дмитрий Ивьев
09.10, 08:07
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Специалисты закончили работы в доме № 5 на улице Чебышева — зданию почти 250 лет.

История дома началась в конце XVIII века: тогда здесь появился скромный деревянный дом мещанина Осипа Пестрикова. Участок входил в квартал, который по городскому плану отводили под смешанную застройку, а сам дом стоил 700 рублей.

Со временем облик квартала менялся. Семья Пестриковых долго владела землёй, и к 1876 году на участке выросли два каменных двухэтажных здания — одно выходило на Сорокинский переулок (сейчас это улица Чебышева), второе — на Облупскую (теперь улица Театральная).

Дом долго оставался семейным: он переходил от отца к сыну. Сначала им владел Ефим Григорьевич Пестриков, затем — его вдова Аполлинария Васильевна вместе с сыновьями Сергеем и Василием, а с 1906 года хозяином стал Василий Ефимович. Рост стоимости недвижимости хорошо отражает развитие города: за первые 70 лет цена участка увеличилась в четыре раза — с 700 до 2800 рублей.

В советское время дом утратил прежний статус: в начале 1920-х его забрали у Николая Богданова, переоборудовали под коммунальные квартиры, достроили лестничную клетку и изменили внутреннюю планировку.

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