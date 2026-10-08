Пенсионерке из Ферзиково помогли снять с учёта родственницу
87-летняя жительница села Ферзиково обратилась в прокуратуру.
Она хотела продать свой дом, но не могла этого сделать — в нём была зарегистрирована бывшая родственница. Та никогда не жила в доме, не платила за коммуналку и никак не помогала содержать жильё.
Прокуратура встала на сторону пенсионерки и подала в суд иск, чтобы бывшую родственницу признали утратившей право пользоваться домом и сняли с регистрационного учёта. Суд согласился с доводами прокуратуры.
Когда решение вступит в силу, женщина сможет спокойно продать дом.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь