Пенсионерке из Ферзиково помогли снять с учёта родственницу

87-летняя жительница села Ферзиково обратилась в прокуратуру.

Она хотела продать свой дом, но не могла этого сделать — в нём была зарегистрирована бывшая родственница. Та никогда не жила в доме, не платила за коммуналку и никак не помогала содержать жильё.

Прокуратура встала на сторону пенсионерки и подала в суд иск, чтобы бывшую родственницу признали утратившей право пользоваться домом и сняли с регистрационного учёта. Суд согласился с доводами прокуратуры.

Когда решение вступит в силу, женщина сможет спокойно продать дом.