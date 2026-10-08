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Недвижимость и ЖКХ

Пенсионерке из Ферзиково помогли снять с учёта родственницу

Дмитрий Ивьев
08.10, 13:33
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87-летняя жительница села Ферзиково обратилась в прокуратуру.

Она хотела продать свой дом, но не могла этого сделать — в нём была зарегистрирована бывшая родственница. Та никогда не жила в доме, не платила за коммуналку и никак не помогала содержать жильё.

Прокуратура встала на сторону пенсионерки и подала в суд иск, чтобы бывшую родственницу признали утратившей право пользоваться домом и сняли с регистрационного учёта. Суд согласился с доводами прокуратуры.

Когда решение вступит в силу, женщина сможет спокойно продать дом.

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