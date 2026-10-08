В микрорайоне Кубяка завершён основной этап капремонта водопроводной сети

В микрорайоне Кубяка завершён главный этап капитального ремонта водопроводной сети — работы шли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты выполнили всё запланированное, в том числе провели технологическое переключение абонентов.

За 2025–2026 годы заменили почти 4 километра магистральных труб — их диаметр составляет от 400 до 500 мм.