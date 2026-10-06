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Недвижимость и ЖКХ

Калужские строители восстановили ещё один жилой дом в Золотом

Дмитрий Ивьев
06.10, 07:23
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Строители из Калуги завершили восстановление ещё одного многоквартирного дома — на этот раз в квартале Солнечный в посёлке Золотой.

Как сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин, в рамках второго этапа работ специалисты заменили кровлю — её площадь составила 915 квадратных метров. Кроме того, они отремонтировали семь входных групп и установили новые окна: общая площадь остекления — 118,3 квадратного метра.

Ранее калужские мастера провели похожий комплекс работ на улице Луначарского: там обновили кровлю, привели в порядок дымоходы и вентиляционные каналы, а также уложили стяжку и новое кровельное покрытие.

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