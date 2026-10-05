В Калуге без отопления остаются 459 домов
Такие данные по состоянию на понедельник, 5 октября, сообщили в городской администрации.
Коммунальщики отмечают, что в 308 случаях проблемы возникли на внутренних сетях.
В 128 домах, детском саду и школе нет тепла из-за аварии на сетях котельной КТЗ в районе Московской площади.
Аварии на других теплосетях виноваты в отсутствии отопления в 23 домах.
Власти города обещают устранить все проблемы в ближайшее время.
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