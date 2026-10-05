В Калуге без отопления остаются 459 домов

Такие данные по состоянию на понедельник, 5 октября, сообщили в городской администрации.

Коммунальщики отмечают, что в 308 случаях проблемы возникли на внутренних сетях.

В 128 домах, детском саду и школе нет тепла из-за аварии на сетях котельной КТЗ в районе Московской площади.

Аварии на других теплосетях виноваты в отсутствии отопления в 23 домах.

Власти города обещают устранить все проблемы в ближайшее время.