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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге без отопления остаются 459 домов

Дмитрий Ивьев
05.10, 15:30
2 1927
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Такие данные по состоянию на понедельник, 5 октября, сообщили в городской администрации.

Коммунальщики отмечают, что в 308 случаях проблемы возникли на внутренних сетях.

В 128 домах, детском саду и школе нет тепла из-за аварии на сетях котельной КТЗ в районе Московской площади.

Аварии на других теплосетях виноваты в отсутствии отопления в 23 домах.

Власти города обещают устранить все проблемы в ближайшее время.

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