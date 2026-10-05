Калужане массово жалуются на отсутствие отопления

Отопительный сезон официально стартовал ещё на прошлой неделе, но батареи во многих домах города остаются холодными.

В соцсетях жители областной столицы сообщают о проблемах с отоплением на улицах Московской, Степана Разина, Николо-Козинской, Марата, Дарвина, Суворова и других.

- Подача тепла происходит поэтапно, поэтому процесс может занять до нескольких дней, - прокомментировали ситуацию 5 октября в региональной Госжилинспекции. - Мы сообщили УК о необходимости нормализации системы отопления.

Проблемы также наблюдаются и в гимназии №19.

- Дети мёрзнут, ледяные выходят с уроков, - рассказала местная жительница. - Министерство отписывается, что тепло подается от КТЗ, но в школе холодно. И в тоже время возле школы разрыто и меняют трубы! Когда уже завершится пусконаладка?

- В Гимназию №19 тепло подаётся от котельной Калужского турбинного завода. Сейчас там, проводят пуско-наладочные работы, - заявили в министерстве образования и науки Калужской области. - Для нормализации температуры в классах педагоги используют отопительные приборы, соблюдая требования пожарной безопасности.