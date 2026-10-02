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Недвижимость и ЖКХ

В деревне Лужное строят котельную для школы

Дмитрий Ивьев
02.10, 12:12
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О проведении работ в Дзержинском округе в пятницу, 2 октября, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Газовая блочно-модульная котельная предназначена для школы на 80 учеников.

Работы финансируются областным бюджетом.

- Сейчас оформляется необходимая разрешительная документация для проведения пусконаладочных работ, - прокомментировал Лежнин.

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