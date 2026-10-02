В деревне Лужное строят котельную для школы
О проведении работ в Дзержинском округе в пятницу, 2 октября, рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
Газовая блочно-модульная котельная предназначена для школы на 80 учеников.
Работы финансируются областным бюджетом.
- Сейчас оформляется необходимая разрешительная документация для проведения пусконаладочных работ, - прокомментировал Лежнин.
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