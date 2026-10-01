Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Боровске появился первый наземный пожарный гидрант
Недвижимость и ЖКХ

В Боровске появился первый наземный пожарный гидрант

Дмитрий Ивьев
01.10, 12:38
0 307
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Специалисты «Калугаоблводоканал» установили первый надземный пожарный гидрант в Боровске, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В отличие от подземных колонок, такое оборудование хорошо заметно и обеспечивает пожарным быстрый доступ к водоснабжению. Это особенно важно зимой: гидрант проще обнаружить даже при обильном снегопаде, а конструкция защищает оборудование от промерзания.

Ранее надземные гидранты появились в Калуге — в частности, на Театральной площади и площади Старый Торг.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVFTy9kNHF3ajZMT3R0OEpub20yU1E9PSIsInZhbHVlIjoiWHdlaEFEcWhtQkNuMDFuc29JL3RRbEN0T3lzdTdyWHVycnVQSERzbGhlamF5QXhkVmY5aURMOTFZSXNEb2J0d1dVZ3orVTNyOUE4azFZU3NjTUc2anpXSEZkOTJ5MnUzVnVrWTRBa2xaRTJ6V3NvRGkxdnFCYTlkRnpFVS81YUFXUXRYRE0xVVErYVI2bHJNczV0b2MrWHd6WkJxc3lsQ1ZuWTdVT00xeXlsUEZ5dExUSTdXVHN5OVA4VEVXdEd6bG5iNVYreElQd2ZyQWpwV1pRVmlVQXowQVFzeDZHTytQcmZYQ3pzQWpkL1BaMU11M3I4M09Ya3hsd3J4b0Y5OXlQV0REcmZOK3gwZkdpS2RsVGwrUE9VUzU4QUNBR1NPUUtWS3c1QmhGQVRSRGl0ZDBqWWI0VTBwM2Jta1F6ZTFKSVdFVU1BV0ErN1NtdENmejhTQ1BHa2NJU2VnaVdYc01idmFzMjlXaTBVa0hYL0U1d1MyMVVNSHJrUUVXZXNwdVRSNC9xMnV6SlI4ei9CT3lDeEJzUm8zWjY2ckliVWhrNVlJYU1OK09OSGZ4UHdqRUFwNFlZR3JsVnhabS9IZSIsIm1hYyI6ImMzMWY2ZGNkNzI3MjVmOTc5NzAxMTkwNDVkZDMxMjhkMzYxZTk3ZmM0MDBjNjU4MDRhOWEyNTliNDc1NDIzODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVoUzNpZ3pRMUxaR21iUkJkR2xPU0E9PSIsInZhbHVlIjoiYVJocVF4RzJ2RExQdnhWdHM3U0x1RTluVWFpV0RrWFRhaE9scjZNbEg1WEQ2cUV0bUFNUWc5c0RURnkwVmpTaE40ZWZqZmhJbHZNV0htK01WWis0cXpWdGZkV3ZiSkMrcStHZkVEeVlpdVZpbDdMdUlTYzYwdmh5Z2VHaGRiMGhmQ3FnNUJCMnNYN2RuakQ0VG1GdVBsL3ZlTmN2TStHdXpaRHArWXc5TktzNFZKSE9RVkMzUmoxWVBkV0V4KzV5dnpuZTBDMkdNTkRMS0dBZVVYRERCZjFIVlhjZVFNZlVXOUR2S0lhTkg1STVLN1FLQ0JoWE1HYlJxc2dSUG5HWW9zcmRYSUYyOXk4TTlyR1BXbWlXZ2FxMzBPdUlCbU5YVlFwb3J2UlJtRkdjcEF6djlLN3d0SzJ3S1JXT2p2R3hXV3RHbHhlUFBaZjdXMittZTcxaEhSeHVkSmhWMW12cWh2L29nUSt5bTlvZU03VXlmZ1htdkoxMWszTkJjTkhlMlZNUnU5N0tYT29SeFkwS2ZPY0U0RXhrdkVCUVNCL1d2ZVBrZ25HNEpxU0JDMHl3ZDhDTUplaUY3K3JvTnoranFLa1FsM2xJNS9JZ0JRVjFKSkFqUkNTYVRvb2hGejRVUkg0WUFza0JjT1J2Vndwdk10dkE5VGxPYUxPdklOSnV5TzlsQ2VMYVNobWo1dm1BM3NLK0NJZVhvR0ZYRXFLbVBlN2owTXBhT3A5QUMzbmNxR2J2ZE5uRkkraUVXMVFmbzlEL2xQQ3dwRkRyTUpTQ0FvbHExUDIyVXhiZWVqS2hwUGhMUW9xSVN0Qmk4alQ4bGV4c25UaWxFb2lYNThIZiIsIm1hYyI6ImVhZjIzODlmNzI2NjIyMzM2ODBmZTI3NGE1NzRiNzdhYzJjMTQxY2UwZWE2ZGE0OWVjZmY0NjdiYzBhZDNhN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+