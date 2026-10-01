В Боровске появился первый наземный пожарный гидрант

Специалисты «Калугаоблводоканал» установили первый надземный пожарный гидрант в Боровске, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

В отличие от подземных колонок, такое оборудование хорошо заметно и обеспечивает пожарным быстрый доступ к водоснабжению. Это особенно важно зимой: гидрант проще обнаружить даже при обильном снегопаде, а конструкция защищает оборудование от промерзания.

Ранее надземные гидранты появились в Калуге — в частности, на Театральной площади и площади Старый Торг.