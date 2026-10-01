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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области с 1 октября начинают подавать тепло в жилые дома

Дмитрий Ивьев
01.10, 12:00
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Подключение будет проходить поэтапно — в зависимости от погоды тепло постепенно появится во всех домах региона.

Управляющим компаниям нужно проверить системы в каждом доме, открыть задвижки и спустить воздух в стояках. На эти работы уходит разное время — всё зависит от особенностей здания.

Если после начала отопительного сезона батареи в квартире остаются холодными, жителям Калуги стоит обратиться в свою управляющую компанию. Номер телефона есть в квитанции. Ещё можно подать заявку через приложение «Госуслуги Дом» либо на сайте ГИС ЖКХ.

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