В Калужской области с 1 октября начинают подавать тепло в жилые дома

Подключение будет проходить поэтапно — в зависимости от погоды тепло постепенно появится во всех домах региона.

Управляющим компаниям нужно проверить системы в каждом доме, открыть задвижки и спустить воздух в стояках. На эти работы уходит разное время — всё зависит от особенностей здания.

Если после начала отопительного сезона батареи в квартире остаются холодными, жителям Калуги стоит обратиться в свою управляющую компанию. Номер телефона есть в квитанции. Ещё можно подать заявку через приложение «Госуслуги Дом» либо на сайте ГИС ЖКХ.