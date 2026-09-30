В Калуге отопительный сезон в жилых домах начнётся 1 октября

Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Денисов.

- Напомню, что запуск отопления - сложный технический процесс. Батареи станут теплыми не мгновенно: на полное заполнение систем и регулировку потребуется время, - пояснил он. - Если в течение нескольких дней после старта отопление так и не появилось — обращайтесь в свою управляющую компанию. Специалисты обязаны разобраться и устранить проблему. Держу ситуацию на контроле. Тепло придёт в каждый дом.

Напомним, социальные учреждения начали отапливать с 24 сентября.