Строители из Калужской области помогают восстанавливать дома в Первомайске

Бригада из Малоярославецкого округа ведёт ремонтно-восстановительные работы в Первомайске, сообщил глава города Сергей Колягин.

Сейчас специалисты трудятся в доме на улице Куйбышева, 20. Уже выполнены работы по обновлению двух стояков и двух лежаков, также заменили пластиковые трубы.

В аварийной бригаде отметили, что продолжают помогать городу-побратиму готовиться к отопительному сезону.