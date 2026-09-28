Строители из Калужской области помогают восстанавливать дома в Первомайске
Бригада из Малоярославецкого округа ведёт ремонтно-восстановительные работы в Первомайске, сообщил глава города Сергей Колягин.
Сейчас специалисты трудятся в доме на улице Куйбышева, 20. Уже выполнены работы по обновлению двух стояков и двух лежаков, также заменили пластиковые трубы.
В аварийной бригаде отметили, что продолжают помогать городу-побратиму готовиться к отопительному сезону.
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