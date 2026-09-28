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Недвижимость и ЖКХ

Строители из Калужской области помогают восстанавливать дома в Первомайске

Дмитрий Ивьев
28.09, 09:24
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Бригада из Малоярославецкого округа ведёт ремонтно-восстановительные работы в Первомайске, сообщил глава города Сергей Колягин.

Сейчас специалисты трудятся в доме на улице Куйбышева, 20. Уже выполнены работы по обновлению двух стояков и двух лежаков, также заменили пластиковые трубы.

В аварийной бригаде отметили, что продолжают помогать городу-побратиму готовиться к отопительному сезону.

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