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Недвижимость и ЖКХ

112 калужских семей получили соцвыплаты на приобретение жилья в 2026 году

Дмитрий Ивьев
28.09, 12:20
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Глава минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин напомнил о программе поддержки молодых семей, которым нужна помощь в улучшении жилищных условий.

Выплату могут получить супруги не старше 35 лет — как с детьми, так и без, а также одинокие родители до 35 лет. Важные условия: семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилья и при этом располагать доходами или накоплениями, чтобы оплатить часть стоимости квартиры — ту, которую не покроет субсидия.

Размер выплаты зависит от состава семьи: без детей — 30 % расчётной стоимости жилья, с одним ребёнком и больше — 35 %. В среднем в Калуге сумма получается такой: около 925 тысяч рублей для семьи из двух человек, примерно 1,2 млн рублей — для трёх человек, порядка 1,6 млн рублей — для семей из четырёх и более человек.

В 2026 году свидетельства на выплаты получили 112 семей — общая сумма составила 159,9 млн рублей. На 2027 год запланировано выдать ещё 112 свидетельств, на которые выделят 167,02 млн рублей.

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