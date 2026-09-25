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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге готовятся к ремонту исторического дома на улице Воскресенской

Дмитрий Ивьев
25.09, 12:36
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Фонд капитального ремонта запланировал работы в доме №14 на Воскресенской улице на 2027 год. В ходе ремонта специалисты приведут в порядок крышу, частично заменят и укрепят стропильную систему, восстановят фасад и утраченные декоративные элементы, а также отремонтируют отмостку.

Здание — объект культурного наследия федерального значения. Его история тесно связана с прошлым Калуги. Раньше Воскресенская называлась Большой Московской: улица тянулась от Оки к нынешней Московской и переходила в Московский тракт. В начале XVIII века здесь селились ремесленники — кузнецы, столяры, плотники, булочники. К XIX веку улица стала престижным районом: тут жили представители городской элиты, известные мастера и пекари.

Исследователи считают, что каменное двухэтажное здание с лавками и погребами построили в 1787 году по заказу купцов Саниных. В середине XIX века дом перестроили, а к концу столетия обновили фасады. В начале XX века появились пристройки с лестничными клетками, а чердак со стороны двора надстроили и частично приспособили под жильё.

После 1918 года здание стало муниципальным. В советское время его неоднократно перепланировали.

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