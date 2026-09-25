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Недвижимость и ЖКХ

Строители продолжают возведение ФОКа в Козельске

Дмитрий Ивьев
25.09, 12:31
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На стройплощадке обсудили планы на ближайшее время — в совещании участвовала заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

Сейчас строители заняты основными работами: бетонируют фундаменты и стены, монтируют опалубку и армированные каркасы несущих конструкций, укрепляют ленточные и столбчатые фундаменты.

Также на площадку уже завезли материалы для гидроизоляции — специалисты готовятся приступить к этим работам.

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