Строители продолжают возведение ФОКа в Козельске

На стройплощадке обсудили планы на ближайшее время — в совещании участвовала заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

Сейчас строители заняты основными работами: бетонируют фундаменты и стены, монтируют опалубку и армированные каркасы несущих конструкций, укрепляют ленточные и столбчатые фундаменты.

Также на площадку уже завезли материалы для гидроизоляции — специалисты готовятся приступить к этим работам.