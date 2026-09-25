В Калужской области выделили 15,3 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт

Заместитель губернатора региона Валентина Авдеева сообщила, что в этом году на поддержку жителей, которые платят взносы на капитальный ремонт, направлено 15,3 миллиона рублей.

Часть суммы — 11 миллионов рублей — поступила из федерального бюджета.

Компенсацию предоставляют в размере 50 или 100 процентов — это зависит от категории получателя. Мера поддержки действует в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области».