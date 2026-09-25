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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области выделили 15,3 миллиона рублей на компенсацию взносов за капремонт

Дмитрий Ивьев
25.09, 14:09
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Заместитель губернатора региона Валентина Авдеева сообщила, что в этом году на поддержку жителей, которые платят взносы на капитальный ремонт, направлено 15,3 миллиона рублей.

Часть суммы — 11 миллионов рублей — поступила из федерального бюджета.

Компенсацию предоставляют в размере 50 или 100 процентов — это зависит от категории получателя. Мера поддержки действует в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области».

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