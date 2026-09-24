Часть Калужской области осталась без электричества
Отключения из-за сильного ветра произошли в 11 муниципальных округах и в Калуге, сообщили в МЧС 24 сентября.
Непогода затронула Жуковский, Думиничский, Дзержинский, Малоярославецкий, Перемышльский, Ульяновский, Кировский, Хватовичский, Юхновский, Сухиничский, Ферзиковский МО и г. Калуга.
Сейчас проходят ремонтные работы.
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