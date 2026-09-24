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Недвижимость и ЖКХ

Специалисты готовят площадку для нового корпуса больницы в Людиново

Дмитрий Ивьев
24.09, 09:20
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В Людиново продолжается подготовка площадки для строительства нового корпуса больницы, рассказал министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Он лично проверил ход работ. Сейчас подрядчик сносит остатки старого здания и занимается обустройством строительного городка.

Здание нового корпуса будет рассчитано на 85 мест и позволит объединить отделения стационара в одном строении.

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