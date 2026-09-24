Капремонт водопровода в микрорайоне Кубяка в Калуге завершен на 96%

В Калуге продолжается комплексное обновление объектов коммунальной инфраструктуры национального проекта «Инфраструктура для жизни», напомнил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

В микрорайоне Кубяка одновременно реализуются два проекта. Так, практически завершён капитальный ремонт водопроводной сети в микрорайоне Кубяка. На объекте уже выполнены работы по прокладке трубопровода методом ГНБ, установлены колодцы и камеры, проведены переврезки. Степень готовности составляет 96%.

А на участке улицы Московской проводится капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от переулка Кубяка до КНС «КЗАЭ». Готовность объекта составляет 42%. Сейчас специалисты выполняют прокладку трубопровода методом горизонтально направленного бурения (ГНБ), проводят шурфление коммуникаций, разрабатывают котлованы и устанавливают колодцы.