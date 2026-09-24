Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области начался отопительный сезон
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области начался отопительный сезон

Дмитрий Ивьев
24.09, 07:30
2 864
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 24 сентября, батареи нагреются в детских садах, школах и больницах.

Также тепло подадут и в некоторые жилые дома, которые находятся на одной линии с соцучреждениями.

Но большинству жителей многоэтажек отопление пока включать не будут. По информации властей, средняя температура воздуха на улице должна быть ниже 8 градусов в течение пяти дней.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
отопление
Лента настроения
11 оценили
9%
0%
9%
0%
0%
82%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtoL3g1M3ozYktQVHJQSXl5UEhqUmc9PSIsInZhbHVlIjoiNGt3UUd6eW82NE1ic2UreTE1dzFDSDFudnFvTEtxanlFYkVQOWhNNHQ3RlRDTkZPakdObmFsdW9BbzVTQjZxcU11blRTNTV6U1pQeTFLRUNQbTZVMG53WXNZNDlUdysweXM5YVpESSsrckFjamkxdlVhYTkzcDNwalZPVmNZdUhCaUJuVWZWN2k0aU14Mi9JWis1SU5SSjFPQzQya0ZkVXFtelRzclVMdGNDWTZ2cHJPWTRoa25WSmFKcnNFSFJZL0xCZEdnUzF4ZWpOc2ZkR2RNRWNrMUUxWUpOK0RGV0I3UVI0aGxJRHZOZTBBQWMyV3BuZFhlV3E4OGZyUlRPL09hTzhMNWJWTzdiL01UZS9tMkVBbk4zN1RlMWlXVXpuOG5DVmIzWjRWcW1TeTFXQm01ek9xcjFmS3lpQlRjcElxWUNKY1o5bVVKWU52Tk1TS1c5MzY0a2dnck1nSUN5UFp0NWhnblM3S2JSYmpGdVZYMlNhaTVyZUpRMFBQKzJZMXdEQlhibzN0ajZhTGxaeXg3TERnMDQ5enZ4NHBwNXFVSW1McHdXeG8xMEprQjRpb3p6eWZBbUxaOXJueUxIWiIsIm1hYyI6ImEzMjczNDRmNTMyMTU4MDllNjMwZDVjNTViMTA1NWNjMTlmNzlmNTcxMTYwNjFiYWQ1NjIyYmEwODU3MWQzY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktCU0NoRnkyYUI1TEdpN1U2cGxMSkE9PSIsInZhbHVlIjoidXNmN2pwWUVaWEpEQ0xRa29KRUFxeU5PcVMxNE1kdGwyQUQraHhUREJmMldIbVUybTJicEIvTHRLcklTWVZYZEwxRHNacVFSNDAyQzIvaUhVQktYMEQxNWRxQXR2TkR2RG15UmtoZFkzWnJuUDU4aWxMNERKdlBFVWg1T3BmbTk5STh6Y2hCbDMyR2l5U0kza0twcEpTQzZmeUZidGE3bFc5QXovNW84Mkw3TUNHRkxLaXJuY0llS2tDU2R0TVhtQnFFQnJZTFVOczlnaE1WbTF4WjAvc1BYUEJPNWlyRnlQOGhqTTg2Zkg1N3htbWxHVy9ZaThIWkVzelZpWXhaZkYxcnUycnc1QXBZcE9uSVdSaWgra0lTdWZXQkdGMitGeWNoUVZGMU56K1M3b1Zqa0Z3bk9idDMxOTF1N3lEN2xxcmI0OU1qUXhaT1FSWENPNURKL1Q0MG9PU0pPbHo1ZkFpNHcwbUFzcXNsc2JLdTAxNU81U2t0QXcyVlBURE1QY3gyNWRWVHhJQ2RLZ09takdaTlFuTVpQTkZYV3VwSHFFQ2hNOGVCZ3V0Tk5lcjN6VmcweWhVUkU0ZVMwWHB0TW5YeURaZ2JGUGtobGIrdEhuM0laNDJBcnFqdko0NHNUb0pHd2gzeFk2ZncvOU1HSWl0bFR6TTFjOXZnUFp6b0VGa1RqejZVUVpYVEZpVTloRno5YzJFdlRaWHdzdkV0b2ZKRm9DMWFoQ1hFdXdYODlHT29FZnhLb0R0bTZJOGxNNzhpbmYzdVVTdzdVaUQyUFRkSkROSnBXdGcyUy84a3RXaXk4cUcxdm1ibXFxZDNuMm5lWU82N0gwTGJWRzVSUCIsIm1hYyI6IjEyYTEzOWQ5MmI4ZjBjMTlkZjIyMWM4OTIzNTllZTlhMmFkMzU5ODE4MWNkODFmZDJjNjVmNGYzOTY5NDg5OWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+