В Калужской области начался отопительный сезон
В четверг, 24 сентября, батареи нагреются в детских садах, школах и больницах.
Также тепло подадут и в некоторые жилые дома, которые находятся на одной линии с соцучреждениями.
Но большинству жителей многоэтажек отопление пока включать не будут. По информации властей, средняя температура воздуха на улице должна быть ниже 8 градусов в течение пяти дней.
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