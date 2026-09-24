В Калужской области начался отопительный сезон

В четверг, 24 сентября, батареи нагреются в детских садах, школах и больницах.

Также тепло подадут и в некоторые жилые дома, которые находятся на одной линии с соцучреждениями.

Но большинству жителей многоэтажек отопление пока включать не будут. По информации властей, средняя температура воздуха на улице должна быть ниже 8 градусов в течение пяти дней.