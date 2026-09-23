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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области разбираются в ситуации с жильём для молодого человека из числа детей-сирот

Дмитрий Ивьев
23.09, 16:00
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Пенсионерка из села Барятино обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину через «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что её внук — молодой человек, который в детстве остался без попечения родителей, — остался без шанса получить жильё. До ноября 2024 года он стоял в очереди на квартиру, но потом его исключили из списка нуждающихся.

Сейчас парень прописан в доме на улице Урожайной — здание в плохом состоянии: оно стоит в болотистой местности, фундамент и стены разрушаются, канализации нет. Из-за этого молодому человеку приходится снимать жильё за свои деньги.

По этому факту в регионе расследуют уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководству областного управления СК доложить о ходе расследования и о том, что делается, чтобы восстановить право парня на благоустроенное жильё. В центральном аппарате СК следят за исполнением поручения.

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