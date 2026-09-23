Больше 850 подстанций в Калужской области привели в порядок

С начала года энергетики отремонтировали более 850 трансформаторных подстанций в Калужской области, рассказал глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.

В числе обновленных 850 трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ и 12 подстанций напряжением 35-110 кВ, а также 225 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ.

В рамках реконструкции ЛЭП энергетики смонтировали 997 новых опор, заменили более 4 тысяч изоляторов и 28 км грозотроса.

Одним из приоритетных направлений ремонтной программы остается расчистка охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

С начала года от поросли расчищено почти 1,5 тыс. га просек. Это позволит минимизировать риски технологических нарушений, вызванных падением ветвей и стволов деревьев на провода при сильном ветре и непогоде.